Cosa vedere in tv oggi 1 maggio 2017? Film in tv e programmi Festa dei lavoratori

di Redazione 01/05/2017

Primo maggio in tv: cosa offrono i canali Rai e Mediaset oggi 1 maggio 2017? Serie tv, film e programmi Rai e Mediaset La Festa dei lavoratori è un’occasione per uscire a fare un pic nic, e se decidete di rimanere a casa? La programmazione tv di oggi 1 maggio 2017 è studiata proprio per chi vuole restare sul divano o è costretto a lavorare. Come da tradizione, su Rai 3 alle ore 16:00 ci sarà il collegamento in diretta tv con piazza San Giovanni a Roma dove si tiene il concertone del primo maggio. Intorno alle 19:00 è prevista una breve pausa per dare spazio alle notizie del Tg Regione e del Tg3, si riprende alle 20:00. Il pomeriggio di Rai 1, orfano del programma La Vita in Diretta, sarà allietato dal film Perduta in Borneo, segue lo show l’Eredità e in prima serata Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 alle ore 14:00 appuntamento con la serie tv Delitti in Paradiso, mentre alle ore 21:05 andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five-0. La programmazione Mediaset oggi 1 maggio 2017 subirà delle piccole variazioni, iniziamo da Rete 4 che dopo Lo sportello di Forum alle 14:00, trasmetterà il film La Storia di una monaca e in prima serata il film I dieci comandamenti. Su Canale 5 non ci sarà Uomini e donne e nemmeno le soap, alle 13:41 verrà trasmesso il film del ciclo Inga Lindstrom “Scelte affrettate”, a seguire “Cuori ribelli” con Tom Cruise e Nicole Kidman. Infine in prima serata su Canale 5 oggi primo maggio 2017 andrà in onda Tutte contro Lui, commedia americana molto divertente. Ci spostiamo su Italia 1 dove la programmazione tv di oggi è dedicata al pubblico più giovane alle 14:50 il film Mi fido di Te e alle 17:15 Ale & Franz Show. Infine le 21:10, il film Amici. Concludiamo con la prima serata degli altri canali partendo da La7 che propone una nuova puntata di Atlantide, su Real Time invece spazio ai racconti di Vite al limite. Il canale NOVE invece trasmetterà il film Le Iene mentre su Sky Uno Italia’s Got Talent, infine su Fox due nuove serie tv direttamente dagli States, Outcast e Salem.

