Home Uomini e Donne Uomini e donne gossip coppie famose: Nicole e Fabio non si sono mai lasciati?

Uomini e donne gossip coppie famose: Nicole e Fabio non si sono mai lasciati?

di Redazione 01/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato stanno ancora insieme? I sospetti di Giulia Calcaterra sulla coppia di Ued I gossip di Uomini e donne di oggi si concentrano su una delle coppie più famose del trono classico ovvero quella composta da Fabio Colloricchio e Nicole Mazzozzato. Come sappiamo i due si sono lasciati dopo 2 anni di convivenza e Giulia Calcaterra, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 12 ha chiarito definitivamente il tipo di rapporto che la lega a Colloricchio. Rumors sempre più insistenti vedevano Fabio felice insieme a Giulia perché pizzicati in atteggiamenti compromettenti durante una serata in discoteca. Giulia Calcaterra al sito UrbanPost ha dichiarato di essere molto dispiaciuta per i gossip alimentati dai fan, ha incontrato Fabio Colloricchio durante una serata al Pineta di Milano Marittima e hanno solo parlato della situazione sentimentale dell’ex tronista alquanto dispiaciuto in seguito alla fine della relazione con Nicole. Tra Giulia e Fabio dunque non ci sarebbe stato alcun flirt anche perché lui è molto disorientato per l’assenza della sua amata Nicole. Non sono mai state rese note le motivazioni della fine tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato, la coppia del trono classico di Uomini e donne infatti ha sempre scelto di mantenere il massimo riserbo e di fare di tutto per proteggere la privacy. Qualche fan però ha ipotizzato che Nicole e Fabio non si siano mai lasciati e che si tratti di una messa in scena pubblicitaria. Tuttavia per gli esperti di gossip di Ued che seguono le vicende amorose delle coppie famose, potrebbe trattarsi anche dell’ennesima crisi passeggera. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp