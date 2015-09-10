Costantino Vitagliano diventa papà: è nata la piccola Ayla

Poche ore fa alle 20.35 è venuta al mondo la piccola Ayla, primogenita dell'ex-tronista Costantino Vitagliano ed Elisa Mariani. Costantino ha pubblicato su Facebook la notizia insieme ad una prima emozionante immagine della sua piccolina: Il neopapà aveva vissuto con grande emozione l’attesa dell’arrivo di Ayla. In occasione del suo compleanno aveva mostrato un’ecografia della compagna definendo la piccolina che portava dentro di sé il regalo più bello che potesse desiderare, ed anche in alcune recenti interviste aveva ribadito quanto l’arrivo di questa bambina lo avesse cambiato. Adesso la sua piccola non è più solo l’immagine di un’ecografia ma è lì, tra le sue braccia, e siamo certi che mamma e papà non vedono l’ora di sommergerla d’amore! Tanti auguri sinceri ai genitori ed alla piccola Ayla