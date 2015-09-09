Home Musica Thom Yorke, concerto al Club to Club Festival di Torino

di Redazione 09/09/2015

Torino è una città splendida che, a quanto pare, attrae i big della musica. E' notizia delle ultime ore quella della performance live, nell'ambito del Club to Club Festival, di Thom Yorke, leader dei Radiohead L'artista si esibirà a Torino il prossimo 6 novembre e presenterà i brani del suo disco solista "Tomorrow's Modern Boxes", uscito esattamente un anno fa. Ricordiamo che il Club to Club Festival, giunto alla sua 15esima edizione, si svolgerà dal 4 all'8 novembre in vari punti del capoluogo piemontese. La performance live di Yorke è solo uno dei grandi eventi in programma a Torino, dopo il grandioso concerto degli U2. A novembre, infatti, sono attesi anche i Foo Fighters e Madonna. Ovviamente non ci sono più speranze di accaparrarsi gli abbonamenti meno cari del Club to Club Festival, già tutti 'polverizzati'. Chi vuole, comunque, può acquistare sia i Passport di 90 euro (permettono di assistere a tutti i concerti) che gli Early Golden Pass (costano 50 euro) che danno accesso agli eventi del 6 e 7 novembre, quindi anche al concerto di Thom Yorke. Durante il Club to Club Festival si esibiranno molti nomi noti nell'ambito della musica elettronica, come Nicola Jaar e Jeff Mills. L'ultimo disco di Yorke, "Tomorrow's Modern Boxes", fece parlare molto di sé per la modalità inusuale in cui uscì: venne diffuso via BitTorrent. Chi ama la musica del leader dei Radiohead non può perdere questa occasione, anche perché Thom tornerà a cantare assieme ai suoi amici e colleghi. Il nuovo disco dei Radiohead è in lavorazione.

