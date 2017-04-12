Loading...

Cristian e Tara news Uomini e donne: crisi di coppia o amore solido?

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2017

Uomini e Donne news e gossip di oggi: Cristian e Tara in crisi? La verità

Spesso si parla anche di ex coppie di Uomini e Donne e tra le più chiacchierate c'è sicuramente quella formata da Cristian e Tara. Le news ed i gossip riguardanti questa coppia arrivano con il contagocce in quanto i due non si vedono spesso sui social network, per lo meno da qualche tempo. In passato infatti Cristian e Tara usavano Facebook ed Instagram con regolarità e questa improvvisa scomparsa ha alimentato voci circa una possibile crisi di coppia e tra i fan c'è addirittura chi ha ipotizzato che il matrimonio stesse scricchiolando. Tanto da spingere l'ex tronista e corteggiatrice di UeD ad intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Hanno deciso di 'parlare' attraverso una lunga intervista per raccontare a pubblico e fan la verità. Sul fronte sentimentale non ci sono problemi, dunque i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Gli ultimi mesi per Cristian e Tara non sono però stati facili causa di un problema di salute della Gabrieletto. I medici hanno scoperto che aveva dei noduli al seno ed è stato necessario effettuare un intervento chirurgico urgente per allontanare lo spettro di un tumore. Nel corso dell'Intervista Tara ha dunque raccontato i particolari legati a questo problema di salute rivelando le cause della sua assenza dai social. L'amore resta solido, i due ex di Uomini e Donne sono legatissimi e tra le loro priorità vi è sicuramente un figlio, per allargare al più presto la famiglia.
