Uomini e Donne news di oggi: la registrazione del trono classico salta, c'entra Morgan?

di Redazione 12/04/2017

News di oggi UeD: trono classico, cancellata la registrazione dopo l'uscita di Morgan da Amici. Cosa succede a uomini e donne? le info Bruttissimo colpo per i tanti appassionati di Uomini e Donne. Il trono classico, come riportano le ultime news di oggi dedicate a UeD, non vedrà per il momento una nuova puntata. Maria De Filippi ha infatti cancellato la registrazione di oggi del trono classico, in quella che sembrerebbe essere una situazione di emergenza scattata ieri pomeriggio, dopo la dipartita di Morgan da Amici. Nelle ultime ore in tanti stanno parlando dell'uscita del giudice dall'altro seguitissimo programma condotto dalla De Filippi anche perchè ognuno, Morgan, Maria e anche Elisa, hanno fornito una versione dei fatti diversificata dividendo in tal modo i fan. Anche Uomini e Donne sembra essere stato coinvolto da questa bufera televisiva e così oggi non ci sarà alcuna registrazione del trono classico, notizia dell'ultima ora questa, che pare ormai essere definitiva. I fan di UeD dovranno dunque rassegnarsi ed attendere ancora un po' per scoprire gli sviluppi delle potenziali love story tra tronisti e corteggiatrici. Il palinsesto televisivo di Canale 5 subirà dunque alcune variazioni e, cosa più importante, bisogna capire come reagiranno i fan dopo la diffusione della news riguardante l'amatissimo programma televisivo in onda nelle ore pomeridiane. si attendono inoltre dichiarazioni ufficiali da parte della produzione di Uomini e Donne o di Maria De Filippi.

