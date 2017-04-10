Home Uomini e Donne Uomini e Donne ultime news: Mattia e Desirèe, la situazione si complica?

L'ultima registrazione di Uomini e Donne ha mostrato una situazione complicata tra Desirèe e Mattia. Il corteggiatore e i dubbi della tronista Il corteggiatore Matteo Marciano di Uomini e Donne è al centro del gossip e delle news legate all'ultima registrazione e alla nuova puntata del talk show di Canale 5. Infatti Mattia, pur essendo arrivato in studio per Rosa, si è dichiarato per Desirèe e nel corso della registrazione, la sua posizione andrà a complicarsi un po' a causa di alcune parole 'sospette'. Mattia infatti, durante un'esterna con Desirèe in un parco, le ha detto di non aver paura di perderla in quanto interessato soltanto a lei. Ha poi aggiunto alla tronista brrasiliana che non tornerebbe indietro in quanto come uomo non farebbe una bella figura. Spiegazioni che però non hanno molto convinto Desirèe Popper, la quale ha mostrato di non fidarsi ancora appieno di lui in quanto la sincerità del corteggiatore UeD nei suoi confronti risulta ancora poco veritiera. Se dunque da un lato Mattia mostra interesse per lei, dall'altro Desirèe potrebbe rifiutarlo per la poca chiarezza comunicativa, dopo aver ritenuto che il corteggiatore di Uomini e Donne non volesse esporsi, oltre a nutrire alcuni dubbi sul reale interesse che lui potrebbe avere nei suoi confronti. Come finirà questa situazione? Seguiteci per tutte le news di Uomini e Donne relative alla potenziale coppia Mattia e Desirèe.

