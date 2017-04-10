Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne ultime news: Mattia e Desirèe, la situazione si complica?

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'ultima registrazione di Uomini e Donne ha mostrato una situazione complicata tra Desirèe e Mattia. Il corteggiatore e i dubbi della tronista

Il corteggiatore Matteo Marciano di Uomini e Donne è al centro del gossip e delle news legate all'ultima registrazione e alla nuova puntata del talk show di Canale 5. Infatti Mattia, pur essendo arrivato in studio per Rosa, si è dichiarato per Desirèe e nel corso della registrazione, la sua posizione andrà a complicarsi un po' a causa di alcune parole 'sospette'. Mattia infatti, durante un'esterna con Desirèe in un parco, le ha detto di non aver paura di perderla in quanto interessato soltanto a lei. Ha poi aggiunto alla tronista brrasiliana che non tornerebbe indietro in quanto come uomo non farebbe una bella figura. Spiegazioni che però non hanno molto convinto Desirèe Popper, la quale ha mostrato di non fidarsi ancora appieno di lui in quanto la sincerità del corteggiatore UeD nei suoi confronti risulta ancora poco veritiera. Se dunque da un lato Mattia mostra interesse per lei, dall'altro Desirèe potrebbe rifiutarlo per la poca chiarezza comunicativa, dopo aver ritenuto che il corteggiatore di Uomini e Donne non volesse esporsi, oltre a nutrire alcuni dubbi sul reale interesse che lui potrebbe avere nei suoi confronti. Come finirà questa situazione? Seguiteci per tutte le news di Uomini e Donne relative alla potenziale coppia Mattia e Desirèe.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cristian e Tara news Uomini e donne: crisi di coppia o amore solido?

Articolo Successivo

Gossip Uomini e Donne, news Tina Cipollari: l'opinionista si è rifatta le labbra

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020