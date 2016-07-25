Cristiano Ronaldo lotta con Conor McGregor, ma per finta
di Redazione
25/07/2016
Cristiano Ronaldo, reduce trionfante di Euro 2016, si sta rilassando. Il suo Portogallo è campione d'Europa e questo lo ha reso non poco felice. Stanno facendo il giro del mondo, adesso, le foto che ritraggono Ronaldo che lotta contro il campione di lotta UFC Conor McGregor.
McGregor e Ronaldo grandi amiciIn realtà, McGregor e Ronaldo sono grandi amici. La foto li ritrae sul ring ma, ovviamente, non stanno lottando. E' solo una posa. Per Cristiano Ronaldo il lottatore irlandese è un fratello. L'immagine ritrae il calciatore portoghese e il lottatore a Las Vegas. McGregor si sta allenando giorno e notte in vista dell'incontro con Nate Diaze, in programma il prossimo 20 agosto. Il lottatore irlandese è stato molto lieto di incontrare il suo grande amico Ronaldo:
"Mio fratello Cristiano Ronaldo mi è venuto a trovare in palestra. E' un animale. Lo vedrò l'anno prossimo nella classifica di Forbes".Il muscoloso irlandese ha fatto riferimento alla chart delle star più pagate al mondo che Forbes stila annualmente. Cristiano Rolando, quest'anno si è piazzato in quarta posizione, preceduto da vip del calibro di Taylor Swift (prima) e One Direction. Nel corso del suo puntata a Las Vegas, il campione del Real Madrid ha anche incontrato Jennifer Lopez. I due sono stati immortalati e lo scatto è finito su Instagram. Ronaldo si sta riposando un po' in vista dei prossimi impegni. Trovandosi a Las Vegas, non poteva non salutare il suo amico McGregor, che il prossimo 20 agosto cercherà di vendicarsi con Nate Diaz. Questo, infatti, aveva sconfitto l'irlandese in un precedente incontro.
Ronaldo si gode un'estate memorabileConor McGregor è rimasto, dunque, stupito alla vista del suo celebre amico. Cristiano Ronaldo si sta godendo un'estate memorabile tra party, relax sulle spiagge di tutto il mondo e shopping con belle ragazze. In termini di guadagni, McGregor deve fare molta strada prima di raggiungere risultati analoghi a quelli di Ronaldo. Il campione irlandese ha accumulato 'solamente' 29 milioni di dollari, contro i 117 milioni della superstar portoghese.
Articolo Precedente
Principe Harry depresso dopo morte Lady Diana
Articolo Successivo
Londra, allarme bomba alla stazione di Golders Green
Redazione