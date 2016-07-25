Principe Harry depresso dopo morte Lady Diana
di Redazione
25/07/2016
Il principe Harry ha parlato per la prima volta della morte di Lady Diana, sua madre. Il fratello minore di William ha rivelato di essere caduto nel tunnel della depressione successivamente alla morte dell'amata madre.
Casa reale non si era accorta del disturbo del principe HarryHenry ha voluto confessare quello che, probabilmente, avrebbe voluto dire da tempo. E' stato depresso fino a 3 anni fa. Nessuno a Buckingham Palace si è mai reso conto del suo disturbo. Il principe Harry ha asserito di aver sofferto di depressione in occasione di una raccolta fondi per Head Together. Tale associazione cerca di rendere dignitosa la vita delle persone con patologie mentali. All'evento hanno presenziato molti personaggi famosi, tutti accomunati dalla voglia di prestare aiuto a chi soffre di disturbi o malattie psichiche. Ogni partecipante, inoltre, ha parlato di una o più storie di afflizione che ha vissuto in prima persona. Il principe Harry non ce l'ha fatta a trattenere ancora una volta quel segreto che portava dentro di sé da tanti anni. Il cognato di Kate Middleton, allora, ha confessato ai microfoni della BBC:
"Mi dispiace molto di non aver parlato di lei (Lady Diana, ndr). Per molti anni non sono riuscito a parlare di lei e della sua morte. Va bene soffrire, ma è necessario parlare con qualcuno. Parlare del proprio dolore non è sintomo di debolezza. La vera debolezza è avere un problema e non riconoscerlo. Questo non risolve nulla".
Ora Harry è guaritoIl fratello di William, a cui spesso sono affibbiati flirt con giovani e famose donne, come Pippa Middleton, ha riferito di essere guarito. Ora spera che la sua confessione possa aiutare molte persone che soffrono:
"Questo evento della Heads Together è un'opportunità per mostrare alla gente che anche le celebrità, inclusi i membri della famiglia reale, possono soffrire di disturbi mentali; così come la gente normale. Molte persone credono che se hai un lavoro, una sicurezza finanziaria tu abbia tutto ciò che si possa desiderare. Ma vi assicuro che non è così".Veramente lodevoli le parole del principe Harry: danno la forza a chi pensa che tutto sia finito. Gli ostacoli vanno superati, la depressione non è un male oscuro e può essere battuta.
Articolo Precedente
Madonna in Puglia: relax al resort Borgo Egnazia
Articolo Successivo
Cristiano Ronaldo lotta con Conor McGregor, ma per finta
Redazione