Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: nozze in vista

Redazione

di Redazione

12/04/2015

Cristina Chiabotto, showgirl e conduttrice torinese, eletta nel 2004 Miss Italia, e Fabio Fulco, attore napoletano, sono fidanzati ormai da circa dieci anni, quando si incontrarono durante la seconda edizione de “Ballando con le stelle”, il famoso talent show vip di casa Rai, dedicato al ballo, condotto da Milly Carlucci. Una lunga storia d'amore quindi che dal 2005 vede la splendida coppia insieme e che oggi, li vede prossimi alle nozze! Ebbene si, perchè proprio Fabio Fulco, oggi 44enne, in un'intervista concessa al settimanale “Donna al Top”, ha parlato apertamente di nozze con Cristina Chiabotto, come da sue dichiarazioni: “Il matrimonio è sicuramente uno dei nostri prossimi obiettivi. Resta da decidere dove, come e quando.” ma ha precisato “Ma a breve, lo faremo”. Da precisare però che con un fidanzamento così lungo, è naturale che Fabio Fulco si senta già in un certo senso sposato con la showgirl e conduttrice 28enne, tanto che l'attore ha anche ammesso di sentire il desiderio di diventare padre. Non resta quindi che attenere la comunicazione della data ufficiale del giorno del "Sì"! Michela Galli
