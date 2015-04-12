Home Attualità Dopo 4 mesi di coma si sveglia e scopre di essere diventata mamma

12/04/2015

Sharista Giles, 20enne americana, si è risvegliata dal coma dopo ben 4 mesi, scoprendo di essere diventata mamma; la storia di un doppio miracolo che arriva dal Tennessee, raccontata dal “Daily Mail”. Sharista lo scorso dicembre era stata coinvolta in un incidente stradale a Nashville mentre rientrava in auto con alcuni amici da un concerto; le condizioni della giovane, al quinto mese di gravidanza, erano disperate. Era entrata in coma e i medici non avevano dato troppe speranze ai genitori, al massimo si sarebbe salvato il bimbo che portava in grembo. Il personale ospedaliero aveva infatti deciso di praticare un parto cesareo prematuro, per salvare la creatura, che nacque a gennaio e fu subito trasferita nel reparto di terapia intensiva, dato che pesava 800 grammi. Oggi il neonato pesa quasi 3 chili e lo scorso mercoledì ha potuto riabbracciare la sua mamma! Sharista infatti si è ripresa, è uscita dal coma e anche se la prognosi resta riservata è ricoverata in ospedale, ove i medici sono ottimisti! Il bimbo, un maschietto, fino ad oggi era stato chiamato solo “Baby L”, in attesa che la mamma decidesse un nome vero; nome che Sharista ora, può scegliere. Michela Galli

