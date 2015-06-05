Home Home Cristina Del Basso conferma: “ Sono al quinto mese di gravidanza”

Cristina Del Basso conferma: “ Sono al quinto mese di gravidanza”

di Redazione 05/06/2015

Cristina Del Basso conferma dalle pagine di “Chi” gli ultimi rumors sul suo conto e confessa: "Sono al quinto mese di gravidanza. A novembre avrò un maschio” e anticipa 2Lo chiamerò Gabriel come la canzone "My angel Gabriel", colonna sonora di "Tre metri sopra il cielo"”. Il bimbo è frutto dell'amore di Cristina con l'imprenditore Gianluca Colombo Ferioli, 34 anni, al quale è legata da due anni e mezzo. La gravidanza si concluderà a novembre ma il corpo della Del Basso stà già cambiando, come confessa Cristina: "Ho una settima di seno, sento gli occhi della gente addosso” e spiega “Prima guardano il decolté, poi si accorgono che sono incinta e abbassano lo sguardo. Il mio pancione è la mia difesa, il mio scudo" quindi ha aggiunto "Sento dentro di me purezza, sento una nuova vita ... un dono inatteso". La gravidanza infatti come spiega Cristina è stata una sorpresa: "All'inizio ero sconvolta. Provavo test su test ed erano positivi. Poi sono andata dal ginecologo” e quindi ricorda “ Quella sera ho chiesto al mio compagno di andare in un pub e prima di ordinare glio ho detto: "Sono incinta". Lui era felicissimo". Michela Galli

