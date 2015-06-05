U&amp;D, Cristian e Tara: proposta di matrimonio con anello a Pomeriggio 5

Home Gossip U&D, Cristian e Tara: proposta di matrimonio con anello a Pomeriggio 5

di Redazione 05/06/2015

Cristian Galella e Tara Gabrieletto, dal 2014 formano una delle coppie più amate di “Uomini e donne”, sopravvissuta persino alle tentazioni della prima edizione di “Temptation Island”. Nei giorni scorsi la coppia, è stata ospite a “Pomeriggio 5”, ove Cristian, pare abbia recuperato ad una sua mancanza, con Tara! Ebbene si, perchè i due convoleranno a nozze il prossimo mese di settembre, tanto che dopo aver scelto entrambi l'abito per il giorno del “si” ed organizzato la cerimonia, il ricevimento e quant'altro, sono ora alle prese con gli ultimi preparativi. Ma a dispetto di questo, Cristian non aveva ancora pensato ad ufficializzare la proposta di matrimonio con Tara, dopo la sua proposta nella puntata finale di “Temptation Island”. Una mancanza che Cristian ha colmato in diretta tv, ove in studio, con tanto di anello e si inginocchia ai piedi di Tara e le ha fatto la proposta ufficiale di matrimonio: “Con questo anello ti chiedo ufficialmente di essere mia moglie, di sposarmi. Spero che tu non abbia cambiato idea in questi mesi... Non devi rispondere, è un sì per forza.. E ti amo tanto”! Michela Galli

