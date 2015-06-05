Loading...

"Fuori dal coro", opera prima di Misuraca: regista col pallino di De Niro

di Redazione

05/06/2015

Ieri, 4 giugno, è uscito "Fuori dal coro", primo film diretto da Sergio Misuraca, cineasta siciliano con l'ambizione di dirigere Robert De Niro. In realtà, Misuraca non ha ancora diretto De Niro ma in compenso ha trascorso qualche anno negli States, lavorando come cuoco e facendo molta esperienza.

Una volta tornato in Italia, Sergio ha deciso di realizzare il suo primo film. "Voglio prenderne una copia della sceneggiatura, andare a Los Angeles e portarlo a De Niro, dicendogli che era il film che avrei voluto fare con lui. Adesso, dopo vent’anni, è arrivato finalmente il momento giusto", ha dichiarato Misuraca parlando di "Fuori dal coro". Chissà se riuscirà a coronare il suo sogno?

