Da Oggi Al Cinema il mito di Steve Jobs rivive grazie a Michael Fassbender, il Trailer italiano!

, prendendo spunto dall'autobiografia autorizzata di Walter Isaacson., il guru Apple, l'uomo che, con la tecnologia, ha cambiato il mondo, ma non solo. L'uomo, semplicemente l'essere umano a cui la vita tanto ha dato e tanto ha tolto, con la sua lunga e terribile lotta contro il cancro che l'ha strappato alla celebrità a soli 56 anni. Una vita di controversi successi e di terribile ombre, come quella dei più grandi, di coloro ai quali il destino ha intrecciato trame misteriose ed inafferrabili. Un uomo, Steve Jobs, che ha cambiato il modo di vivere di una generazione; che ha definitivamente mutato il modo di relazionarsi, che ha inventato un marchio, divenuto emblema di alta tecnologia, in tutto il mondo.per aver accettato la sfida di impersonare un uomo tanto idolatrato e geniale, quanto semplice e carismatico, si e' già aggiudicato una nomination all'Oscar come miglior attore protagonista (lo strapperà a Di Caprio anche quest'anno?). La sua straordinaria somiglianza fisica con il Re della Apple, uno dei personaggi più influenti del XX secolo, ci farà rivivere le gesta, le azioni umani e professionali che hanno fatto divenire leggenda un imprenditore che ha saputo guardare con coraggio ed intelligenza al futuro, un futuro senza barriere, un futuro che ha il marchio Apple. Ecco il, da oggi,, nelle migliori sale: https://www.youtube.com/watch?v=W2-bGFy2izM