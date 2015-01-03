Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Dakar 2015, tutto pronto: piloti monitorano veicoli

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tutto pronto a Buenos Aires per l'inizio della Dakar 2015. I piloti stanno monitorando i loro veicoli prima di iniziare le competizioni.

Fare bella figura alla Dakar equivale a oltrepassare montagne, deserti e pianure di tre nazioni, ovvero Cile, Argentina e Bolivia. Alla gara prenderanno parte 65 piloti a bordo di 48 quad, 164 moto, 138 auto e 64 camion.

I concorrenti daranno sicuramente il massimo su un percorso di oltre 9.000 km, dall'Atlantico al Pacifico; poi il ritorno a Buenos Aires.

Una novità introdotta quest'anno è l'assenza di aiuto tecnico da parte dello staff e i percorsi differenziati per tipologia dei veicoli.Tutto ciò per enfatizzare ciascun momento della gara.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Shopping compulsivo durante saldi: medici lo equiparano ad alcolismo

Articolo Successivo

Firenze, neonata lasciata nella culla termica del Careggi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016