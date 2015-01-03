Shopping compulsivo durante saldi: medici lo equiparano ad alcolismo
di Redazione
03/01/2015
Questo è il periodo dei saldi. Molti italiani si accingono ad acquistare bei capi a poco prezzo. Attenzione, però, alla sindrome dello shopping compulsivo, ossia la smania incontrollabile di acquistare tutto e ovunque.
I medici sostengono che la sindrome dello shopping compulsivo è un po' come l'alcolismo, visto che è indomabile. Insomma, lo shopping sfrenato è una vera malattia.
Pare che la sindrome dello shopping compulsivo ossessivo colpisca ben l’8% degli italiani. Superare la smania di acquistare durante il periodo dei saldi non è facile. Così come l'alcolismo, tale disturbo va affrontato seriamente perché gli effetti sono deleteri.
