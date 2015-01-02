Firenze, neonata lasciata nella culla termica del Careggi

Stamane, a Firenze, qualcuno ha lasciato una neonata nella culla termica per bimbi non voluti posizionata presso il nosocomio Careggi.

La neonata è stata subito trasportata nel reparto di terapia intensiva. Adesso è in buone condizioni di salute. Il personale sanitario si è accorto dell'abbandono grazie alle telecamere. Mai, finora, qualcuno aveva sfruttato la culla termica che, lo ricordiamo, è stata azionata nel 2012. Il dispositivo è importante perché permette a chi non desidera un bimbo di affidarlo in buone mani.

La direzione di Careggi ha dichiarato, mediante una nota, che la culla termica rappresenta "il primo progetto in Italia a tutela dell'infanzia attraverso la realizzazione di strutture attrezzate per l'accoglienza dei neonati e con una campagna di informazione e sensibilizzazione multilingue per la prevenzione dell'abbandono dei neonati in collaborazione con la Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze".