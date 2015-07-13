Loading...

Scialpi e Roberto Blasi sposi ad agosto: location nozze ignota

13/07/2015

Scialpi, noto cantautore italiano che raggiunse l'apice del suo successo negli anni '80, ha reso noto che a fine agosto si sposerà con Roberto Blasi, il suo compagno. Scialpi e Roberto Blasi convivono da 6 anni ed avrebbero deciso di sposarsi durante una recente vacanza. Giovanni Scialpi, artista eclettico e permaloso, ha scelto, dunque, di convolare a nozze col fidanzato. Non si conoscono, comunque, la data e la location del matrimonio. Ovviamente la coppia convolerà a nozze mediante 'rito civile' e, giudicando che in Italia ancora non sono ammessi i matrimoni tra persone dello stesso sesso, Scialpi e Roberto dovranno recarsi all'estero per coronare il loro sogno. La scelta di Scialpi, comunque, resterà nella storia in quanto è il primo personaggio pubblico omosessuale italiano a sposarsi.
