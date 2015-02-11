Loading...

Dear Jack favoriti a Sanremo? "La nostra vittoria è essere qui"

11/02/2015

I Dear Jack, boyband venuta alla ribalta grazie alla partecipazione al talent Amici, sono tra i concorrenti della 65esima edizione del Festival di Sanremo.

Alessio Bernabei (voce della band) e compagni porteranno a Sanremo la canzone "Il mondo esplode" e, per molti, hanno grandi possibilità di vittoria. I Dear Jack, invece, pensano solo a dare il meglio.

Sebbene i membri della band siano dei veri idoli per migliaia di ragazzine, non hanno tempo per la vita sentimentale. Riguardo a un eventuale trionfo a Sanremo, i Dear Jack hanno detto: "Noi favoriti? È la prima volta che lo sentiamo. Comunque la nostra vittoria è essere qui. Il resto può attendere".

