Diego Armando Maradona: interventi estetici per ringiovanire, Rocio Oliva apprezza

Diego Armando Maradona ha una fidanzata molto giovane, Rocio Oliva. Per cancellare i segni dell'età, allora, l'ex Pibe de Oro si è sottoposto a vari 'ritocchini'.

Il mitico ex calciatore del Napoli ha trascorso un po' di tempo in una clinica di Cuba, dove i medici gli hanno tolto adipe sulle guance, doppio mento e borse sotto gli occhi. Le foto che stanno circolando sul web mostrano un Maradona veramente 'rinverdito'.

Diego Maradona ha 30 anni in più della sua giovane Rocio.