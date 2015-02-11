Morgan padre assente, Jessica Mazzoli: "Semplicemente non c'è"

Morgan è un padre distante? Certamente. Questa è l'opinione di Jessica Mazzoli, ex fiamma dell'artista lombardo e concorrente del talent X Factor, che recentemente a rilasciato un'interessante intervista al rotocalco Chi.

"Mia figlia Lara ha due anni e un mese e suo padre... semplicemente non c'è", ha rivelato la Mazzoli, aggiungendo poi: "La sentenza prevede che lui veda Lara ogni 15 giorni in mia presenza o di un familiare delegato. Non sarei io a dover andare da lui, ma lui da noi. In 2 anni non è mai successo".

Nonostante tutti questi problemi, la Mazzoli non rimpiange la storia con Morgan, sottolineando: "Se tornassi indietro rifarei tutto, un milione di volte. Perché io da quella storia con Morgan ho avuto la cosa più bella della vita, ho avuto Lara. E me la posso godere ogni giorno".