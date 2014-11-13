Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bono Vox trema: aereo perde flap in volo, bagagli addio

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il leader degli U2, Bono Vox se l'è vista brutta durante un volo diretto a Berlino. Il portellone posteriore dell'aereo è volato via prima dell'atterraggio. Pare che siano volati anche i bagagli di Bono.

La voce della grande band irlandese si stava recando a Berlino per partecipare ai Bambi Awards, celebre manifestazione durante la quale vengono premiati personaggi internazionali. La perdita del flap è avvenuta poco prima dell'atterraggio all'aeroporto di Schoenefeld, a Berlino.  Bono è arrivato sano e salvo a destinazione, ma sconvolto. Ecco le prime parole che ha proferito: "E' stato veramente fortunato, l'aereo avrebbe potuto precipitare".

Bono Vox  e gli U2 tirano un sospiro di sollievo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Deborah Iurato paladina delle donne: presenta "Libere"

Articolo Successivo

Vittorio De Sica, 40esimo anniversario dalla morte: Rai lo omaggia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016