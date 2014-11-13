Bono Vox trema: aereo perde flap in volo, bagagli addio

Il leader degli U2, Bono Vox se l'è vista brutta durante un volo diretto a Berlino. Il portellone posteriore dell'aereo è volato via prima dell'atterraggio. Pare che siano volati anche i bagagli di Bono.

La voce della grande band irlandese si stava recando a Berlino per partecipare ai Bambi Awards, celebre manifestazione durante la quale vengono premiati personaggi internazionali. La perdita del flap è avvenuta poco prima dell'atterraggio all'aeroporto di Schoenefeld, a Berlino. Bono è arrivato sano e salvo a destinazione, ma sconvolto. Ecco le prime parole che ha proferito: "E' stato veramente fortunato, l'aereo avrebbe potuto precipitare".

Bono Vox e gli U2 tirano un sospiro di sollievo.