Virus Zika Piega Brasile: Olimpiadi di Rio a Rischio?
di Redazione
31/01/2016
Il virus Zika sta mettendo in ginocchio il Brasile e, probabilmente, metterà a rischio le prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro, in programma ad agostoE' proprio il Brasile una delle nazioni dove il terribile virus, trasmesso da una zanzara, si sta diffondendo in maniera pazzesca. Le donne incinte che contraggono la malattia partoriranno quasi sicuramente un bimbo affetto da microcefalia, quindi le autorità brasiliane sconsigliano alle donne di evitare, almeno per il momento, le gravidanze. L'Oms ha reso noto che il virus Zika si è diffuso in molte nazioni dell'emisfero occidentale a una velocità impressionante. E' massima allerta, dunque, per quella che potrebbe diventare una vera epidemia mondiale. L'Organizzazione ha sottolineato che sarà arduo scoraggiare le donne a recarsi in Brasile in occasione delle prossime Olimpiadi a Rio. In Brasile è iniziata la disinfestazione di molte zone considerate 'terreno fertile' per la riproduzione delle zanzare. Il portavoce del comitato organizzatore brasiliano, Mario Andrada, ha dichiarato:
"E' fuori discussione cancellare i Giochi o spostarli in un'altra città a causa di Zika".Non solo il Brasile, dunque, il virus Zika sta piegando anche il Venezuela, dove sono stati registrati 4.700 casi sospetti. Ricordiamo che la patologia è deleteria non solo per le donne in dolce attesa ma anche i soggetti affetti da malattie croniche e del sistema immunitario.
Articolo Precedente
DeLorean DMC-12 Torna in Produzione: Mitica Auto di "Ritorno al Futuro"
Articolo Successivo
Squalo Tigre Mangia Squalo Piccolo All'Acquario di Coex: Evento Raro
Redazione