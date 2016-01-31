Virus Zika Piega Brasile: Olimpiadi di Rio a Rischio?

Il virus Zika sta mettendo in ginocchio il Brasile e, probabilmente, metterà a rischio le prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro, in programma ad agosto

"E' fuori discussione cancellare i Giochi o spostarli in un'altra città a causa di Zika".

E' proprio iluna delle nazioni dove il terribile, trasmesso da una, si sta diffondendo in maniera pazzesca. Leche contraggono la malattia partoriranno quasi sicuramente un bimbo affetto da, quindi le autorità brasiliane sconsigliano alle donne di evitare, almeno per il momento, le. L'Oms ha reso noto che ilsi è diffuso in molte nazioni dell'emisfero occidentale a una velocità impressionante. E' massima allerta, dunque, per quella che potrebbe diventare una veramondiale. L'Organizzazione ha sottolineato che sarà arduo scoraggiare le donne a recarsi in Brasile in occasione delle prossime. In Brasile è iniziata ladi molte zone considerate 'terreno fertile' per la riproduzione delle zanzare. Il portavoce del comitato organizzatore brasiliano, Mario Andrada, ha dichiarato:Non solo il Brasile, dunque, il virus Zika sta piegando anche il, dove sono stati registrati 4.700 casi sospetti. Ricordiamo che la patologia è deleteria non solo per le donne in dolce attesa ma anche i soggetti affetti dae del