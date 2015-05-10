Demi Moore subisce furto abiti da collezione: 200.000 dollari di ammanco

Qualcuno ha rubato alla celebre attrice Demi Moore diversi vestiti da collezione, che ha indossato sia in molti film che in serate importanti. Il valore della refurtiva si aggira sui 200.000 dollari.

Tutti gli abiti rubati erano conservati nel deposito di Demi, ubicato nel blocco Saticoy. L'attrice 52enne ha sporto denuncia ma ancora non sono stati scoperti i ladri. La Moore è un'attrice talentuosa che ha interpretato film importanti come "Ghost" e "Soldato Jane". E' stata sposata col collega Bruce Willis.

Le forze dell'ordine non sanno quando è stato messo a segno il colpo, visto che il guardaroba è stato controllato 6 mesi fa.