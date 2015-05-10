Loading...

George Clooney pazzo di Amal Alamuddin: "Ho partner di vita"

10/05/2015

E' un momento meraviglioso per l'attore americano George Clooney, sia dal punto di vista professionale che personale. E' sposato con l'avvocato libanese Amal Alamuddin, donna che ama moltissimo e per la quale farebbe follie.

Il prossimo 22 maggio uscirà al cinema, negli Usa, "Tomorrowland", film fantascientifico che vede protagonisti George Clooney e Brad Bird. L'ex fidanzato di Elisabetta Canalis ha detto durante un'intervista a Los Angeles che, se potesse parlare con una 'grande mente' del passato, vorrebbe incontrare Jefferson perché era cosciente della flessibilità della Costituzione.

Sul rapporto con Amal l'attore ha affermato: "Non avevo programmato di sposarmi, ma ho incontrato una donna con cui ho sentito che avrei voluto passare il resto della mia vita e spero viceversa. Dal momento in cui l'ho incontrata, fino ad adesso, passare il tempo con lei mi dà la gioia più grande. Sento di avere una partner di vita e non credevo che sarebbe mai successo".

