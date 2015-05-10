George Clooney pazzo di Amal Alamuddin: "Ho partner di vita"

E' un momento meraviglioso per l'attore americano George Clooney, sia dal punto di vista professionale che personale. E' sposato con l'avvocato libanese Amal Alamuddin, donna che ama moltissimo e per la quale farebbe follie.

Il prossimo 22 maggio uscirà al cinema, negli Usa, "Tomorrowland", film fantascientifico che vede protagonisti George Clooney e Brad Bird. L'ex fidanzato di Elisabetta Canalis ha detto durante un'intervista a Los Angeles che, se potesse parlare con una 'grande mente' del passato, vorrebbe incontrare Jefferson perché era cosciente della flessibilità della Costituzione.

Sul rapporto con Amal l'attore ha affermato: "Non avevo programmato di sposarmi, ma ho incontrato una donna con cui ho sentito che avrei voluto passare il resto della mia vita e spero viceversa. Dal momento in cui l'ho incontrata, fino ad adesso, passare il tempo con lei mi dà la gioia più grande. Sento di avere una partner di vita e non credevo che sarebbe mai successo".