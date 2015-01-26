Loading...

Demis Roussos è morto: celebre cantante greco, vinse Festivalbar nel 1971

di Redazione

26/01/2015

Lutto nel mondo della musica. Due giorni fa è morto ad Atene Demis Roussos, noto cantante greco. La notizia è stata riportata da Nikos Aliagas, caro amico di Demis, con un tweet.

Roussos, classe 1946, nacque in Egitto ma tornò in Grecia quando era ancora piccolo, diventando membro di vari gruppi musicali, come gli Aphrodite's Child. Demis Roussos collaborò per molto tempo con Vangelis Papathanassiou, grande tastierista e compositore di importanti colonne sonore.

La fama da solista del cantautore greco raggiunge il suo apice negli anni '70. Ricordiamo che nel 1971 Roussos trionfò al Festivalbar con il brano "We shall dance".

