Uomini e Donne: cicogna in arrivo per Marco Fantini e Beatrice Valli? Post sibillino

Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, e Beatrice Valli, ex corteggiatrice, aspettano un bebè?

Nelle ultime ore, Marco ha pubblicato su Twitter un post sibillino, allegato a una foto che lo ritrae con Beatrice e suo figlio: "se lei un figlio ce l’ha già e loro nella foto sono in tre, #prestoin4 potrebbe voler dire che c’è un bebè in arrivo".

Beatrice è riuscita a fare breccia nel cuore di Marco durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi e forse ora è incinta. Lo staff del fascinoso Marco, però, ha negato sulla pagina ufficiale Fb i rumors su una presunta gravidanza della corteggiatrice. E' facile che la coppia abbia solo fatto riferimento a un desiderio da realizzare più in là.