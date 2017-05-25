Home Gossip Desirée e Mattia insieme dopo l’addio a Uomini e donne?

Desirée e Mattia insieme dopo l’addio a Uomini e donne?

di Redazione 25/05/2017

Quello tra Desirée Popper e Mattia Marciano è un discorso che si è concluso con la mancata scelta da parte della ex tronista brasiliana oppure per il ragazzo napoletano ci sono ancora speranze di riconquistarla? Il dubbio è rimasto in molti anche dopo aver visto la puntata di Uomini e Donne nella quale Desirée ha comunicato il suo addio, ma ora arriva una risposta che dovrebbe chiudere definitivamente ogni discorso. Impegnata durante una diretta Instagram infatti la bella Desirée ha deciso di chiarire una volta per tutti i suoi rapporti con l'ex corteggiatore. Dopo quella puntata e l'amarezza per le decisione della tronista di andarsene, effettivamente Mattia ha provato a contattarla ma non direttamente perché ha cercato di farlo attraverso la sua amica Melania. “In realtà era stato il giorno dopo tutto quello che era successo – ha continuato la Popper - e oltre ad avermi detto delle parole un po’ brutte sinceramente il giorno dopo non è che… anzi ero un po’ frastornata della cosa”. Quindi adesso sappiamo che per la mancata coppia di Uomini e Donne poteva esserci ancora un futuro, sempre che Desirée avesse accettato di rivedere Mattia lontano dalle telecamere per conoscersi meglio fuori dagli studi del dating show. Ma non è successo e non succederà probabilmente mai perché ormai sono passati alcuni giorni e lui non si è più fatto vivo. Ma se, come dicono alcuni anticipazioni di U&D, a settembre l'ex corteggiatore dovesse tornare come nuovo tronista nessuna si stupirebbe di vedere scendere la Popper a corteggiarlo.

