Home Gossip Uomini e Donne news: Giulia e Mattia, ecco la verità

di Redazione 24/05/2017

Giulia Latini e Mattia Marciano dopo essere stati corteggiatori di Uomini e Donne sono diventati una coppia? Sicuramente è una delle news di gossip più calde del momento perché negli ultimi giorni i due ragazzi sono stati più volte avvistati in compagnia e soprattutto sono stati loro stessi a postare una serie di foto nelle quali appaiono insieme e sorridenti, come se le delusioni del dating show di Canale 5 fossero alle spalle. La verità è che sicuramente tra i due ragazzi c'è grande feeling, ma di recente entrambi sono anche entrato a far parte della stessa agenzia e quindi d'ora in poi sarà normale vederli spesso insieme. Intanto però lunedì sera erano a cena con una coppia di Uomini e Donne, quella formata da Federico Gregucci e Clarissa Marchese, hanno dormito da loro e poi nelle ore successive hanno combinato una Instagram Story con i loro fans per rispondere ad alcune domande. Durante il collegamento hanno detto di essere contenti per la nuova coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione perché lui è è veramente un bravo ragazzo, mentre Mattia si è detto contento anche per Luca e Soleil ma aveva uno strano sorriso in faccia, mentre Giulia ha confermato che ormai si è ripresa dalla delusione per la mancata scelta. Quanto al loro futuro insieme, nessuna conferma anche se prossimamente potrebbero essere impegnati nella stessa serata in un locale di Gallipoli. Ma Mattia scherzando ha anche aggiunto che se Giulia dovesse essere scelta come tronista sarà lui personalmente a scegliere i suoi corteggiatori. La Latini ha confermato che sono soltanto buonissimi amici, ma gli sguardi complici li hanno notati tutti. L'estate creerà una nuova coppia fuori da Uomini e Donne?

