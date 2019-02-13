Home Gossip Dichiarazione d'amore per Nicola Panico: "Mi hai rubato il cuore"

Dichiarazione d'amore per Nicola Panico: "Mi hai rubato il cuore"

di Redazione 13/02/2019

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nicola Panico ha davvero dimenticato Sara Affi Fella? A quanto pare il calciatore di Venafro ha davvero cominciato una nuova vita lontano dalla sua ex fidanzata e non solo. Nicola Panico ha pubblicato nelle IG Stories una dichiarazione d'amore molto interessante. Nicola Panico dopo Sara Affi Fella Nel 2018 abbiamo avuto modo di vedere Nicola Panico spesso protagonista del gossip insieme alla sua ex fidanzata Sara Affi Fella. Le loro strade si sarebbero separate definitivamente a gennaio del 2019 quando l'ex tronista napoletana ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. La giovane aveva spiegato di esser stata incitata da Panico nel continuare il percorso a Uomini e Donne, un modo per far spiccare il volo alla sua carriera ed assicurarsi così un futuro roseo e un matrimonio da favola. Purtroppo così non è stato dato che Sara Affi Fella ha lasciato il calciatore per il collega che gioca nel Torino, Vittorio Parigini. Dichiarazione d'amore per Nicola Panico I rumors del gossip da tempo raccontano di un nuovo presunto amore di Nicola Panico. Il calciatore di Venafro spesso si è mostrato in dolce compagnia, ma queste sarebbero state solo delle amiche, che sia arrivata finalmente la donna giusta? Nelle IG Stories pubblicate il 12 febbraio si mostra insieme a una ragazza dai capelli mori, ma ciò che sta facendo discutere in queste ore è la dichiarazione d'amore che una donna ha mandato a Nicola Panico. Lei chi è? Nicola Panico fidanzato? Al momento non è ancora chiaro se Nicola Panico abbia intrapreso o no una relazione dopo Sara Affi Fella. Una donna misteriosa però ha deciso di inviargli una dedica d'amore: "Mi hai rubato il cuore. Sei meraviglioso dentro e fuori! Sei un ladro". Il calciatore di Venafro ha risposto con un selfie e la faccia coperta da un cuore. Sarà lei la misteriosa donna che ha conquistato Nicola Panico?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp