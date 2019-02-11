Home Gossip Nilufar Addati si trasferisce a Roma per raggiungere Giordano Mazzocchi?

Nilufar Addati si trasferisce a Roma per raggiungere Giordano Mazzocchi?

di Redazione 11/02/2019

Cambio di rotta nella vita dell'ex tronista italo-persiana, Nilufar Addati si trasferisce a Roma per raggiungere Giordano Mazzocchi o semplicemente per seguire i suoi sogni? Nilufa Addati e Giordiano Mazzocchi si sono lasciati La giovane coppia non è riuscita a superare la loro crisi, sabato 9 febbraio 2019 comunicano la loro decisione: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati. A dare l'annuncio sono stati gli ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island Vip. La fine della loro relazione è stata giustificata da alcune divergenze caratteriali affermando di avere delle concezioni d'amore completamente diverse. Il dubbio della crisi era nato poche settimane prima quando Nilufar Addati aveva cancellato l'album con la farfalla blu che conteneva le foto insieme a Giordano Mazzocchi. La paura per i fan era svanita quando l'Addati aveva raggiunto l'ex corteggiatore nella località turistica dove lavora come insegnate di scii. Tutto faceva pensare a una crisi ormai archiviata, ma così non è stato. Nilufar per me sarà sempre Nilufar I fan di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono rimasti molto colpiti dal messaggio che l'ex corteggiatore ha scritto dopo la fine della relazione con la tronista. L'Addati ha preferito riassumere il tutto in poche righe, mentre Giordano Mazzocchi ha preferito essere più prolisso. Due ragazzi troppo giovani e con idee molto diverse, si sono amati con tutto il cuore e messi in gioco a Temptetion Island Vip ma questo non è servito a permettergli di superare tutte le loro difficoltà. Quale sia il reale motivo per che li abbia spinti a lasciarsi al momento non è stato reso noto, ma nella nota Giordano Mazzocchi scrive: "Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar. Ma vi prego, in questo momento difficile per entrambi, di aver un po’ di rispetto". Nilufar Addati si trasferisce a Roma La carriera di Nilifar Addati è in continua espansione, come dimostrano i suoi continui viaggi da Napoli a Roma. A quanto pare l'influencer è pronta a trasferirsi nella capitale come lei stessa annuncia su Instagram: "Missione casa a Roma quasi fatta". Chissà se la nuova vita romana di Nilufar riuscirà a riavvicinarla di nuovo all'ex fidanzato, romano, Giordano Mazzocchi...

