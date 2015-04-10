Padova, anziano vedovo uccide figlia e si toglie vita

Tragedia familiare a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Un 60enne, Tiziano Gallo, ha ucciso Alessia, sua figlia, e poi si è tolto la vita. La vittima aveva 33 anni.

I cadaveri di padre e figlia sono stati trovati da un parente, un cugino di Alessia, visto che i due non si facevano vedere più da tempo. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, anche se quella più attendibile è quella dell'omicidio-suicidio. L'anziano si sarebbe avvicinato alla figlia, mentre dormiva, ed avrebbe fatto fuoco. Poi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso.

Il 60enne era vedovo e viveva con Alessia. Quest'ultima faceva la cameriera. Ignoti, per ora, il movente dell'omicidio-suicidio.