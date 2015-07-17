Home Attualità Casale San Nicola Roma, CasaPound e residenti contro arrivo profughi

Casale San Nicola Roma, CasaPound e residenti contro arrivo profughi

di Redazione 17/07/2015

La questione immigrazione, in Italia, sta diventando imbarazzante. I cittadini non ne possono più dei profughi che, ogni giorno, arrivano nel Belpaese e vengono inviati in residence o alloggi sfitti Tanta agitazione nelle ultime ore a Roma, nella zona Casale San Nicola, durante l'invio di diversi profughi presso l'ex scuola Socrate. Diversi residenti e militanti di CasaPound hanno cercato di impedire il trasferimento degli immigrati nell'ex scuola. I poliziotti sono stati colpiti da sassi, sedie e ombrelloni: alcuni di essi sono rimasti feriti. Gli abitanti di Casale San Nicola non vogliono avere profughi vicino casa. Qualche tempo fa, il vicepresidente di CasaPound Italia aveva detto: "Da qui non ci muoviamo. Casale San Nicola deve rimanere agli italiani. La difenderemo fino all'ultimo".

