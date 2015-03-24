Loading...

Donna cerca il gatto sotto al letto e trova un ladro nascosto

24/03/2015

Incredibile avventura capitata ad una donna 61enne, che non riuscendo a trovare in casa il suo gatto ha pensato di allungarsi sotto il letto, ove però, al posto dell'animale, ha scoperto un ladro nascosto! Questo infatti quanto capitato ad una donna americana di Palm Springs, in Florida, negli States, che prima di andare a letto si è messa a cercare il suo amato gatto per casa; ma non trovandolo ha pensato che questi si fosse nascosto sotto al letto, così ha allungato il braccio, ma con suo grande sconcerto si è trovata ad afferrare un braccio umano! La 61enne è immediatamente corsa via chiamando la polizia, che prontamente intervenuta sul posto ha rintracciato il ladro che nel frattempo era scappato con dei monili ed una macchina fotografica. Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di furto con scasso. Michela Galli
