Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman
di Redazione
18/07/2016
Drew Barrymore non riesce a trovare la persona giustaDrew Barrymore e Will Kopelman si sono sposati nel 2012, dopo un anno di fidanzamento. I due hanno avuto insieme due figli, Olive e Franky, rispettivamente di 3 e 2 anni. Prima di pronunciare il fatidico sì a Kopelman, la Barrymore è convolata a nozze con Jeremy Thomas (1994) e Tom Green. Si è sempre trattato, comunque, di nozze fugaci. Molti pensavano che Drew Barrymore avesse trovato finalmente la persona giusta. Invece no. L'attrice e il suo terzo marito hanno annunciato, ad aprile, la fine della relazione sottolineando in un comunicato:
"Questo non ci impedirà di essere una famiglia. I nostri figli sono il nostro universo e vivere il resto delle nostre esistenze con loro sarà la priorità assoluta".
Matrimonio nel 2012 a MontecitoSebbene sia durato di più, rispetto ai precedenti, anche il terzo matrimonio è naufragato. Drew Barrymore deve iniziare a riflettere, mettendosi in discussione. Non si conosce la causa del fallimento del terzo matrimonio tra l'attrice e il consulente d'arte. Eppure sembrava che tutte procedesse alla grande tra Drew e Will, che convolarono a nozze 4 anni fa a Montecito, in California.
