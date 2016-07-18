Loading...

Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman

Redazione Avatar

di Redazione

18/07/2016

Sembra proprio che la vita coniugale non piaccia molto all'attrice Drew Barrymore, che ha divorziato anche da Will Kopelman. Drew ha già depositato i documenti relativi al divorzio presso la Corte Suprema di Mahattan.

Drew Barrymore non riesce a trovare la persona giusta

Drew Barrymore e Will Kopelman si sono sposati nel 2012, dopo un anno di fidanzamento. I due hanno avuto insieme due figli, Olive e Franky, rispettivamente di 3 e 2 anni. Prima di pronunciare il fatidico sì a Kopelman, la Barrymore è convolata a nozze con Jeremy Thomas (1994) e Tom Green. Si è sempre trattato, comunque, di nozze fugaci. Molti pensavano che Drew Barrymore avesse trovato finalmente la persona giusta. Invece no. L'attrice e il suo terzo marito hanno annunciato, ad aprile, la fine della relazione sottolineando in un comunicato:
"Questo non ci impedirà di essere una famiglia. I nostri figli sono il nostro universo e vivere il resto delle nostre esistenze con loro sarà la priorità assoluta".

Matrimonio nel 2012 a Montecito

Sebbene sia durato di più, rispetto ai precedenti, anche il terzo matrimonio è naufragato. Drew Barrymore deve iniziare a riflettere, mettendosi in discussione. Non si conosce la causa del fallimento del terzo matrimonio tra l'attrice e il consulente d'arte. Eppure sembrava che tutte procedesse alla grande tra Drew e Will, che convolarono a nozze 4 anni fa a Montecito, in California.
