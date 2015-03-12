Roma, aggressione in via Cristoforo Colombo: donna finisce in ospedale
di Redazione
12/03/2015
Attendeva l'autobus ma un uomo le si è avvicinato e l'ha colpita con un coltello al collo e all'addome. E' successo stamane a Roma, precisamente in via Cristoforo Colombo.
La vittima dell'aggressione è stata subito portata in ospedale. Non p in pericolo di vita. L'aggressore, invece, è stato scoperto e arrestato. I poliziotti del commissariato Tor Carbone stanno interrogando l'uomo per fare luce sulla vicenda.
