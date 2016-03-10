Stash e Carmen Fiorentino Passeggiano a Milano: Paparazzi alle Calcagna

Stash, leader dei The Kolors, è innamorato e felice. Lo testimoniano le foto pubblicate da Novella2000, che lo ritraggono assieme alla fidanzata Carmen

"E' la parte più tenera di me stesso che condivido ogni notte e ogni giorno solo con lei".

"Maria è stata la persona che mi ha dato di più e che, quando ho presentato il mio pezzo, mi ha chiesto di continuare ad essere me stesso. Per me quello è stato un atteggiamento mega rock 'n' roll".

Stash e Carmen stanno insieme da 3 anni, quindi prima del grande successo ottenuto daie prima del trionfo ad "Amici". Il 26enne e la sua dolce metà sono stati immortalati nelle vie della moda di Milano. Stash si è accorto subito dei paparazzi, invitandoli a lasciarlo stare e ad andarsene. Non è mai stato volgare però., giornalista di moda, è stata sempre protetta dal suo celebre fidanzato, che ha sempre tentato di tenerla fuori dall'ondata mediatica. Non ci è riuscito, visto che sul web sono finite moltissime foto di Carmen, tra cui quelle che la ritraggono su una spiaggia di Rapallo, in Liguria, con un delizioso monokini. La scorsa estate, infatti, Stash e la fidanzata hanno trascorso attimi di relax nella splendida località ligure. La voce dei The Kolors ha sempre cercato di tenere celata l'identità della sua compagna ma, a quanto pare, non ci è riuscito. Dopo il successo ad, i paparazzi hanno subito iniziato a lavorare sulla vita privata di Stash, cercando di scoprire anche la persona per cui batte il suo cuore. Alla fine sono riusciti nel loro intento. Carmen sa bene comeil suo uomo, incurante delle fan dell'artista che più volte l'hanno criticata, forse per gelosia. I The Kolors hanno ottenuto molto successo negli ultimi tempi ma sono rimasti sempre gli stessi, non si sono montati la testa. Stash e colleghi sono pieni di impegni ma non trascurano certo la loro vita sentimentale. Stash, parlando di Carmen, disse durante un'intervista:Carmen posta spesso foto che la ritraggono assieme a Fiordispino, il suo unico amore. I due trascorrono molto tempo insieme, nonostante l'immane carico di lavoro. Stash, come ben tutti sanno, deve la sua fama al suo grande estro ma anche ad "Amici". Durante un'intervista rilasciata a "Che tempo che fa", il giovane cantautore ha affermato: