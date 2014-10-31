Loading...

Eduardo De Filippo: 30 anni fa moriva pilastro del teatro, cerimonia al Senato

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2014

Oggi, al Senato, per commemorare i 30 anni dalla morte del celebre drammaturgo e attore napoletano Eduardo De Filippo, è stata inaugurata la "Cantata delle parole chiare. Voci dal teatro di Eduardo", un evento promosso dal presidente del Senato Pietro Grasso. De Filippo, lo ricordiamo, fu nominato senatore a vita per "altissimi meriti nel campo artistico e letterario".

Grasso ha ricordato che Eduardo De Filippo non era solamente un grandissimo attore e drammaturgo ma anche un artista che sapeva magistralmente ritrarre Napoli, la sua città, offrendo spaccati splendidi di vita quotidiana.

Fondamentali per promuovere l'evento anche il Centro Teatro Ateneo ed il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo dell’università la Sapienza di Roma. delle iniziative volte a commemorare la figura di Eduardo De Filippo.

