Elisa inarrestabile: arriva nuovo disco e tour europeo

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2014

A un anno dall'uscita del disco, campione di vendite, "L'anima vola", Elisa presenta il suo nuovo capolavoro contenente tre inediti, "L'anima vola deluxe edition", in uscita il prossimo 17 novembre.

Elisa, inoltre, si esibirà dal vivo in numerose città europee nel corso di un nuovo tour che prenderà il via il prossimo 30 novembre.  Tappe anche a Londra, Parigi, Madrid e Roma. Gli inediti presenti nel  nuovo capolavoro di Elisa sono:  "L'abitudine a sorridere", "Pugni sotto la cintura" e "Ti dirò di sì".

Parlando del nuovo tour europeo, la cantante di Monfalcone ha detto: "E' dal 2008 che non faccio un vero tour all'estero, riprenderò la formula dei brani a richiesta dal pubblico... saranno concerti per tutti, non solo per gli italiani emigrati all'estero".

