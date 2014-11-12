Albano si confessa al Giornale: "Mi sentivo solo dopo separazione da Romina"
di Redazione
12/11/2014
Albano Carrisi ha rilasciato un'interessante intervista al Giornale sulla sua vita privata e sulla grande emozione provata quando ha cantato nuovamente assieme a Romina Power in Russia.
"Erano diciannove anni che non ci vedevano. Comunicavamo tramite avvocati. Non cantavamo più insieme dal 1994, da quel 4 luglio a Milano, a San Siro. Era giù l'inizio della fine. Lei mi disse: 'La vedi tutta questa folla? Non la vedremo più'. E invece si sbagliava", ha detto il cantautore pugliese.
Albano ha confessato di essersi sentito molto solo dopo la separazione da Romina Power: "Ha fatto tutto lei. Fosse stato per me non ci saremmo mai separati". Ora, tra Albano e Romina, sembra essere tornata l'armonia.
