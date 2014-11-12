Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Albano si confessa al Giornale: "Mi sentivo solo dopo separazione da Romina"

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Albano Carrisi ha rilasciato un'interessante intervista al Giornale sulla sua vita privata e sulla grande emozione provata quando ha cantato nuovamente assieme a Romina Power in Russia.

"Erano diciannove anni che non ci vedevano. Comunicavamo tramite avvocati. Non cantavamo più insieme dal 1994, da quel 4 luglio a Milano, a San Siro. Era giù l'inizio della fine. Lei mi disse: 'La vedi tutta questa folla?  Non la vedremo più'. E invece si sbagliava", ha detto il cantautore pugliese.

Albano ha confessato di essersi sentito molto solo dopo la separazione da Romina Power: "Ha fatto tutto lei. Fosse stato per me non ci saremmo mai separati". Ora, tra Albano e Romina, sembra essere tornata l'armonia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Robin Williams, indiscrezioni su eredità: 50 milioni ai figli

Articolo Successivo

Elisa inarrestabile: arriva nuovo disco e tour europeo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019