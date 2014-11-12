Uomini e Donne, Cristiano Angelucci cambia vita: è rappresentante di scarpe

Lui e il fratello Salvatore sono stati per molto tempo i veri protagonisti del celebre programma condotto da Maria De Filippi "Uomini e Donne". Cristiano Angelucci, però, ha deciso di cambiare vita.

L'ex tronista di Uomini e Donne oggi fa il rappresentate di scarpe e conduce una vita normalissima. "Ora faccio il rappresentante di scarpe. E sette mesi fa sono diventato padre", ha rivelato Cristiano a Dipiù Tv. Cristiano ama moltissimo la sua Elisa e per questo ha deciso di lasciare la vita modaiola di Milano, fatta di riflettori, paillettes e falsi sorrisi. Ora vive a San Benedetto del Tronto assieme a moglie e figlio.

"Non ho mai pensato che la popolarità sarebbe durata, sapevo che sarebbero arrivati altri a sostituirmi. Ma non ho rimpianti", ha confessato Cristiano Angelucci.