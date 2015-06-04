Loading...

Elisabetta Canalis: primo scatto del pancino al 5° mese di gravidanza

04/06/2015

L'annuncio della dolce attesa di Elisabetta Canalis, ha spazzato via il dolore per l'aborto spontaneo subito dalla ex velina di “Striscia la notizia” di qualche mese fa ed ora la Canalis e il marito Brian Perri, possono gioire per l'arrivo di una bimba, che nascerà dopo l'estate. La nascita infatti, cadrà proprio in prossimità del loro primo anniversario di matrimonio di Elisabetta e Brian, proprio come una ciliegina sulla torta! La showigirl ad oggi però via social, non aveva ancora rivelato appieno il suo dolcissimo ventre arrotondato; così ci ha pensato il settimanale “Chi”, che ha paparazzato l'ex velina in giro per le vie di Los Angeles, immortalando così il suo pancino di 5 mesi, ormai ben visibile. Una Elisabetta Canalis in strepitosa forma, che è al settimo cielo e che proprio in questi giorni, ha voluto dedicare alla sua dolce metà, alla quale deve il suo “presente”, un tenero scatto su Instagram, accompagnato da una splendida dichiarazione d'amore: “Sto viaggiando intorno a questo mondo, a 10 metri dal suolo, così incredibilmente felice perché ho trovato te amore”! Michela Galli
