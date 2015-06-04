Loading...

Jovanotti fautore del lavoro gratis? Criticato sul web

04/06/2015

Jovanotti ha parlato, recentemente, agli studenti dell'Università di Firenze della sua carriera e della sua vita, sottolineando che non è male fare esperienze lavorative gratis; anche lui ha lavorato, in gioventù, senza essere pagato. L'unica ricompensa è stata l'esperienza.

"Quando ero ragazzo anch'io lavoravo gratis alle sagre e mi divertivo come un pazzo. Imparavo ad essere gentile con le persone, se mi avessero detto non lo fare, vai in colonia, sarebbe stato peggio", ha dichiarato Lorenzo Cherubini ai ragazzi che lo stavano ascoltando.

Le parole del cantautore di Cortona non sono piaciute a molti. Su Twitter e Facebook è scoppiata la polemica che, nelle ultime ore, ha cercato di chiudere lo stesso interessato. "Di passare come quello che oggi ha detto che è giusto lavorare gratis non ne ho nessuna intenzione, per il semplice fatto che non l'ho detto e non lo penso", ha scritto Jovanotti sul suo profilo Fb.

