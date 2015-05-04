Elisabetta Canalis vende smartphone contenente video e foto private

Elisabetta Canalis ha deciso di mettere in vendita il suo smartphone per una nobile causa: realizzare un rifugio per animali. La showgirl riuscirà sicuramente a centrare l'obiettivo, visto che il cellulare messo in vendita contiene foto e video privati.

Chi vuole acquistare lo smartphone può andare sul sito CharityStars e fare un'offerta. Non è la prima volta che la Canalis mette in vendita un suo oggetto personale. E' successo già qualche mese fa, quando venne battuto all'asta l'abito da sposa. Ricordiamo che Elisabetta è convolata a nozze con Brian Perri, noto chirurgo americano.

Chi acquisterà lo smartphone potrà visionare anche scatti 'piccanti' realizzati dalla Canalis nella sua abitazione.