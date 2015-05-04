X Factor: Elio torna in giuria, affiancherà Mika, Skin e Fedez

Sono stati rivelati i giudici della prossima edizione di X Factor. Morgan e Victoria Cabello hanno deciso di lasciare il posto a Skin ed Elio che, dunque, faranno parte della giuria assieme a Fedez e Mika.

Si tratta di un ritorno per Elio e una novità per Skin, cantautrice con un talento indescrivibile. Il prossimo 9 maggio inizieranno a Roma i casting relativi all'edizione 2015 di X Factor; poi il 23, 24 e 25 a Bologna.

Stupisce la presenza di Elio, visto che un anno fa disse: "Chiaramente X Factor non è un programma rivoluzionario, anche se a Sky è migliorato. Lo volevo fare solo un anno, sono rimasto quattro anni. E non lo farò mai più: mai più".