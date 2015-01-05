Elisabetta Catalano è morta: sublime fotografa, immortalò Federico Fellini

Addio a Elisabetta Catalano, straordinaria fotografa italiana che ha saputo immortalare egregiamente tante celebrità italiane e straniere. Elisabetta è passata a miglior vita stamane, in un nosocomio romano. Aveva 70 anni.

La Catalano collaborò con diversi periodici famosi, come Vogue Italia e l'Espresso. Famosi i suoi scatti ritraenti star del mondo della cultura e del cinema, come Federico Fellini, Monica Vitti, Florinda Bolkan, Stefania Sandrelli, Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini.

Numerose le mostre allestite da Elisabetta, come quella del 1980 al Museo Carnevalet di Parigi, intitolata "Personaggi della cultura francese". Se ne va un altro personaggio che ha contribuito a rendere sublime l'arte e la cultura italiana. Addio Elisabetta!