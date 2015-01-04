Twitter presenta "mentre eri via": funzione per chi non vuole perdersi nulla

Twitter cerca di migliorarsi e tenere testa al suo principale antagonista: Facebook. Nelle ultime ore, il social network dei cinguettii ha introdotto una nuova funzione che sarà gradita a chi non vuole perdersi mai nulla, denominata "mentre eri via".

In sostanza, la funzione propone all'utente tutti i migliori tweet dei suoi utenti quando ritorna sul web, senza così perdersi le cose più importanti che sono avvenute nella timeline del social network quando era offline.

Una bella funzione per chi vuole essere sempre aggiornato su ciò che avviene su Twitter.