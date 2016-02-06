Sindaco di Brindisi Arrestato per Corruzione e Abuso D'ufficio: Inchiesta Gestione Rifiuti

Corruzione e abuso d'ufficio. Queste sono le accuse per cui il sindaco di Brindisi, Cosimo Consales, è stato messo in manette per un'inchiesta relativa alla gestione dei rifiuti

"Grazie per la solidarietà, io non mollo. Vado più forte di prima".

"Quando si tratta di agire e decidere per le comunità, non contano eventuali antipatie e simpatie personali. Sono certo che il Presidente della Regione Puglia non si tirerà indietro di fronte a sostegni e aiuti concreti al territorio brindisino. Intanto, chiediamo fortemente alla Regione Puglia una risoluzione definitiva della questione rifiuti... Il Comune di Brindisi è pronto da mesi ad ospitare un impianto di compostaggio, con un progetto esecutivo".

per il suo coinvolgimento in un'inchiesta. Oltre a Consales, gli uomini della Digos hanno arrestato, nelle ultime ore, anche un commercialista e un imprenditore, Massimo Vergara e Luca Secreti, entrambi accusati in concorso di corruzione, concussione, truffa e abuso d'ufficio. La Procura di Brindisi dirige l'inchiesta relativa alla gestione dei rifiuti, aperta 3 anni fa., sequestrando altresì l'impianto di biostabilizzazione e produzione CDR-CSS dei Rifiuti solidi urbani ubicato nell'area industriale brindisina. L'impianto sarà oggetto di indagini accurate. Non è stata decisamente facile 'l'avventura' di Consales nel Municipio di Brindisi. L'ex dem ha vissuto momenti particolari. Ignoti, ad esempio, diedero fuoco alla sua auto e lui sporse subito denuncia ai carabinieri. Si trattava di un atto intimidatorio. Consales, dopo l'attentato incendiario avvenuto sotto la sua abitazione, scrisse su Twitter:A Brindisi, ultimamente, erano state raccolte firme per far cadere il primo cittadino. Lui ha subito replicato con una lunga missiva in cui sottolineò che prima di tutto viene Brindisi e che ha sempre lavorato assieme alla Giunta e al Consiglio per il bene del capoluogo pugliese. Attualmente Mimmo Consales è ai domiciliari. Ci ha pensato la giustizia a rimuoverlo dal suo incarico. Adesso esulteranno tutti coloro che avrebbero fatto carte false per mandarlo a casa, tra cui il Governatore Emiliano e i vertici locali del Pd. Alla fine del 2015, il primo cittadino di Brindisi disse riguardo agli aiuti della Regione al capoluogo pugliese: