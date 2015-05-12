Emanuela Folliero: figlio compagno affetto da sindrome di Asperger

La celebre conduttrice Emanuela Folliero convive da circa 6 anni con Pino Oriccio, dopo aver divorziato da Enrico Mellano, uomo con cui ha avuto un figlio.

Adesso Emanuela è molto innamorata di Pino. Emblematiche le parole proferite nel corso di una recente intervista: "Pino è un punto fermo nella mia vita. Quando io e il padre di Andrea ci siamo lasciati non credevo più nel rapporto di coppia. Andrea aveva solo 18 anni e pensavo che sarei rimasta sola. Invece Pino è stato paziente. Ci siamo conosciuti in vacanza e quando siamo tornati a Milano abbiamo scoperto di abitare a poca distanza. Giorno dopo giorno, caffè dopo caffè, è riuscito a conquistare il mio cuore e a farmi cambiare idea. Per ora siamo vicini di casa però stiamo cercando un appartamento, ma non è facile trovare quello giusto per noi. Più che una casa serve una caserma".

La Folliero ha parlato anche della tremenda malattia di cui è affetto il figlio 25enne del suo nuovo compagno, ovvero la sindrome di Asperger: "Capire i ragazzi con la sindrome di Asperger non è semplice. Sono ragazzi intelligentissimi ma vivono dentro una realtà spesso inaccessibile. Quando gli ho detto che ero appassionata del Segreto mi ha preso in parola. Ora lui conosce i nomi di tutti i protagonisti e i nomi di tutti i doppiatori. Alessandro è un ragazzo stupendo ma complicato, che ha bisogno dei suoi spazi. Vive con la mamma ma spesso anche col papà. Con Andrea si vogliono molto bene, lui sta iniziando a capire che Alessandro è un ragazzo particolare. E Alessandro a sua volta vuole essere protettivo con Andrea. Gli racconta delle storie fantastiche e lo fa entrare nel suo mondo complicato".

Emanuela Folliero ha compiuto 50 anni a febbraio e, nel corso della sua carriera, ha presentato programmi come "Ok il prezzo è giusto" e "Stranamore". Tante gioie ma anche momenti difficili. Ora Emanuela cerca di rendere migliore la vita di Alessandro, il figlio del compagno. Certo, è difficile relazionarsi con una persona affetta dalla sindrome di Asperger, patologia che non permette al paziente di avere una vita sociale. Pare che soffrano di tale disturbo anche personaggi noti come Steven Spielberg e Susan Boyle.